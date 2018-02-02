Басурин сообщил о нарушениях перемирия силовиками в Донбассе за неделю

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (25)

ДОНЕЦК, 2 фев — РИА Новости. Украинские силовики более 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Всего за прошедшую неделю противник 53 раза нарушил режим прекращения огня и выпустил по территории республики 142 мины калибром 120 и 82 миллиметра", — сказал Басурин.

По его словам, украинские силовики вели огонь по 15 населенным пунктам республики, повреждено четыре дома.