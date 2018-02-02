На северо-западе Турции арестовали боевика ИГ*, ответственного за СМИ

АНКАРА, 2 фев – РИА Новости, Алена Палажченко. Член террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), ответственный за СМИ, сириец Абдулбасит Абдулазиз Хаммуд арестован в провинции Коджаэли на северо-западе Турции, передает агентство DHA в пятницу.

Сообщается, что 22-летний Хаммуд незаконно прибыл из сирийского Алеппо в турецкую провинцию Хатай, затем через Газиантеп перебрался в Коджаэли. Он снял квартиру по поддельному документу, что было замечено правоохранительными органами, после чего за Хаммудом было установлено наблюдение. По версии турецких правоохранителей, Хаммуд примкнул к ИГ* четыре года назад и был ответственным за связи со СМИ. Он также проводил съемки акций группировки и выкладывал их в интернете.

После начала вооруженного конфликта с участием ИГ* в соседних Сирии и Ираке турецкие правоохранители задержали более 5 тысяч подозреваемых в причастности к деятельности этой террористической группировки. Было депортировано 3290 человек из 95 стран, более 38 тысячам запрещен въезд в Турцию. Под стражей находятся 780 человек, в том числе 350 иностранцев, часть из них осуждены по обвинению в терроризме.

* Запрещенная в России террористическая организация