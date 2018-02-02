На Украине надеются на скорую поставку ракетных комплексов Javelin из США

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов надеется, что США поставят Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin в ближайшее время.
"Мне уже четвертый год ставят такой вопрос, как продвигается сотрудничество. Сотрудничество продвигается, но оружия еще нет, понимаете. К большому сожалению, разговоров вокруг этого гораздо больше, чем конкретных шагов. Я буду говорить, что оружие получили только тогда, когда я сам возьму его в руки. Пока что все "за", все говорят, все поддерживают, но я не видел ни одного Javelin в Украине. Надеюсь, что это в ближайшее время будет, но я надеялся еще с марта 2014 года", — сказал Турчинов, заявление которого транслировал телеканал "112 Украина".
РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, заявляя, что этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.