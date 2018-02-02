На Украине надеются на скорую поставку ракетных комплексов Javelin из США

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов надеется, что США поставят Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin в ближайшее время.

Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.

"Мне уже четвертый год ставят такой вопрос, как продвигается сотрудничество. Сотрудничество продвигается, но оружия еще нет, понимаете. К большому сожалению, разговоров вокруг этого гораздо больше, чем конкретных шагов. Я буду говорить, что оружие получили только тогда, когда я сам возьму его в руки. Пока что все "за", все говорят, все поддерживают, но я не видел ни одного Javelin в Украине. Надеюсь, что это в ближайшее время будет, но я надеялся еще с марта 2014 года", — сказал Турчинов, заявление которого транслировал телеканал "112 Украина".

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, заявляя, что этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.