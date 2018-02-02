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В мире

Политолог прокомментировал информацию о визите Нарышкина в Вашингтон

13:5802.02.2018
(обновлено: 15:38 02.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 29 сентября 2017. Архивное фотоДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 29 сентября 2017. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич прокомментировал для RT информацию о том, что руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, будучи под визовыми санкциями, посетил Вашингтон для консультаций с американскими коллегами.

Директор Службы внешней разведки России. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Госдеп: визит Нарышкина в США был исключением‍

Олевич отметил, что, несмотря на ограничительные меры, многие мировые проблемы без участия Москвы решить просто невозможно.

"Россия одна из ведущих мировых держав. Какие бы санкционные списки ни принимались американцами и европейцами, понятно, что без участия нашей страны сегодня в мире невозможно разрешить практически ни один международный кризис", — констатирует он.

Политолог добавил, что встречи между руководителями спецслужб, силовиками и политическими деятелями — то, от чего Россия и США не могут уйти, до какого бы низкого уровня ни опустились отношения между ними.

"Подобный диалог поддерживался и в годы холодной войны на разном уровне", — также отметил эксперт.

В среду газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке сообщила, что в конце января Вашингтон посетили представители российских спецслужб. Посол России в США рассказал, речь идет именно о Нарышкине.

Позже официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт прокомментировала информацию о его визите. По ее словам, США могут сделать исключение в вопросе, кому въезжать в страну, если это касается их национальных интересов.

Нарышкин находится под санкциями США с 2014 года. Согласно документу, он, в частности, не может получить въездную визу в страну.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Царь Горы
Уже все прокомментировали, кто имеет доступ к информации. В обмен на виртуальный список, а не реальный пресс олигархов, будут сливать Донбасс после 18 числа. В нынешнем году там будет развиваться украинский флаг. Вопрос закрыт.
15:49
02.02.2018
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Валерий Черцов
Странно как-то смотрится. Как если бы Жуков, Конев и Рокосовский в 1943 смотались на денёк в Берлин потусить с Гимлером и Гебельсом ...
15:22
02.02.2018
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Арчибальд Карлович
иностранный агент поехал на консультации к своим хозяевам, чего тут непонятно? всё нормально, никакого криминала:))
14:54
02.02.2018
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