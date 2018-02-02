МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Депутаты Рады Оксана Юринец и Николай Княжицкий назвали польский закон о запрете бандеровской идеологии надругательством над исторической правдой. По их словам, принятый документ унижает достоинство украинской нации.
Издание "Европейская правда" опубликовало заявление депутатов. В нем говорится, что решение Варшавы стало радикальным антиукраинским шагом, который может "разрушить фундамент добрососедских отношений".
Парламентарии назвали этот шаг ударом в спину.
При этом они считают, что "есть еще время свернуть с дороги конфронтации", которую выбрал Сенат. Они призвали президента Польши Анджея Дуду наложить вето на закон.
Реакция на Украине
Так, президент Украины Петр Порошенко назвал принятый сенатом закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.
"Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении, являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми", — написал он в Facebook.
Депутат Рады Анна Гопко заявила, что Польша переходит "красную черту" в добрососедских отношениях с Украиной и "скатывается к диктату". По ее словам, украинцам тоже есть что припомнить полякам, однако Киев им "все простил и попросил прощения".считает директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович, Киев не должен отвечать на закон зеркальными мерами.
По его мнению, Рада должна принять заявление с оценкой этого законопроекта "как абсолютно недружественного".
Вице-премьер Украины Павел Розенко предположил, что принятый закон связан с предстоящими в 2019 году выборами в парламент.
"Мы прекрасно понимаем, что в период политической нестабильности, пертурбаций различные политические силы в Польше пытались использовать тему Украины ради укрепления своих позиций в правительстве или получения электоральной поддержки части общества", — заявил он "Пятому каналу".
"Бандеровская идеология чужда украинцам"
"То, что на Украине сейчас на официальном уровне признается бандеровская идеология, — вот это как раз унижение украинской нации", — заявил он в эфире радио Sputnik.
По его словам, с этой идеологией боролись, но недостаточно успешно. Однако в возникшей шумихе можно найти и положительные стороны, добавил эксперт.
"То, что события на Украине с возрождением этой идеологии заметны теперь не только украинцам и другим народам на постсоветском пространстве, но даже полякам, которые считали себя адвокатами Украины в Европе — это позитивный знак", — сказал Дудчак.