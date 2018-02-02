МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Депутаты Рады Оксана Юринец и Николай Княжицкий назвали польский закон о запрете бандеровской идеологии надругательством над исторической правдой. По их словам, принятый документ унижает достоинство украинской нации.

Накануне Сенат Польши одобрил поправки к закону об Институте национальной памяти, которые предполагают уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

Издание "Европейская правда" опубликовало заявление депутатов. В нем говорится, что решение Варшавы стало радикальным антиукраинским шагом, который может "разрушить фундамент добрососедских отношений".

Парламентарии назвали этот шаг ударом в спину.

При этом они считают, что "есть еще время свернуть с дороги конфронтации", которую выбрал Сенат. Они призвали президента Польши Анджея Дуду наложить вето на закон.

Реакция на Украине

В последние годы отношения Киева и Варшавы стали напряженными, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти.

Так, президент Украины Петр Порошенко назвал принятый сенатом закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

"Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении, являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми", — написал он в Facebook.

Депутат Рады Анна Гопко заявила, что Польша переходит "красную черту" в добрососедских отношениях с Украиной и "скатывается к диктату". По ее словам, украинцам тоже есть что припомнить полякам, однако Киев им "все простил и попросил прощения".

Как считает директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович, Киев не должен отвечать на закон зеркальными мерами.

По его мнению, Рада должна принять заявление с оценкой этого законопроекта "как абсолютно недружественного".

Вице-премьер Украины Павел Розенко предположил, что принятый закон связан с предстоящими в 2019 году выборами в парламент.

"Мы прекрасно понимаем, что в период политической нестабильности, пертурбаций различные политические силы в Польше пытались использовать тему Украины ради укрепления своих позиций в правительстве или получения электоральной поддержки части общества", — заявил он "Пятому каналу".

"Бандеровская идеология чужда украинцам"

Как считает политолог Александр Дудчак, агрессивная националистическая идеология всегда была чужда подавляющему большинству украинцев.

"То, что на Украине сейчас на официальном уровне признается бандеровская идеология, — вот это как раз унижение украинской нации", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его словам, с этой идеологией боролись, но недостаточно успешно. Однако в возникшей шумихе можно найти и положительные стороны, добавил эксперт.

"То, что события на Украине с возрождением этой идеологии заметны теперь не только украинцам и другим народам на постсоветском пространстве, но даже полякам, которые считали себя адвокатами Украины в Европе — это позитивный знак", — сказал Дудчак.