Моргулов и политдиректор МИД Британии обсудили урегулирование проблемы КНДР

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил с политдиректором МИД Великобритании Карен Пирс перспективы урегулирования на Корейском полуострове, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Второго февраля в МИД России состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Игоря Моргулова с политическим директором МИД Великобритании Карен Пирс. В ходе беседы стороны обсудили положение на Корейском полуострове, а также обменялись мнениями относительно перспектив урегулирования ситуации в регионе", — говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.