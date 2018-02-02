В Приднестровье готовятся к выборам президента России

Логотип выборов президента 2018 года на экране в ЦИК РФ. Архивное фото

Логотип выборов президента 2018 года на экране в ЦИК РФ. Архивное фото

ТИРАСПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Приднестровье активно готовится к предстоящим 18 марта выборам президента России. Эта тема стала основной на расширенном совещании главы Приднестровья Вадима Красносельского с руководством исполнительной и законодательной власти региона, сообщает Sputnik Молдова со ссылкой на пресс-службу приднестровского лидера.

В Приднестровье проживает более 200 тысяч человек, обладающих российским гражданством. Всего, по данным последней переписи, состоявшейся в 2015 году, в регионе проживает около 500 тысяч человек.

"Главная цель — организовать выборный процесс так, чтобы 18 марта максимальное число проживающих в Приднестровье российских граждан пришли на участки и проголосовали", — отметил Красносельский, напомнив, что Приднестровье традиционно показывает высокий процент явки на российских выборах.

Лидер Приднестровья распределил обязанности по оказанию содействия посольству Российской Федерации в Молдове в организации голосования.

"Так, правительству поручено обеспечить участковые избирательные комиссии помещениями, транспортом, оборудованием и связью. За силовыми ведомствами — безопасность и общественный порядок", — подчеркнули в пресс-службе.

Вадим Красносельский поручил главам администраций городов и районов создать на избирательных участках максимально комфортные для граждан условия и призвал к конструктивному взаимодействию всех служб и ведомств, вовлеченных в организацию выборов.

Как сообщили в ЦИК, для голосования на территории Приднестровья откроются 24 избирательных участка. Члены комиссий будут также объезжать тех избирателей, которые в силу болезни или преклонного возраста могут голосовать только на дому.

Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>