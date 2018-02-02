В Приднестровье готовятся к выборам президента России

ТИРАСПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Приднестровье активно готовится к предстоящим 18 марта выборам президента России. Эта тема стала основной на расширенном совещании главы Приднестровья Вадима Красносельского с руководством исполнительной и законодательной власти региона, сообщает Sputnik Молдова со ссылкой на пресс-службу приднестровского лидера.
"Главная цель — организовать выборный процесс так, чтобы 18 марта максимальное число проживающих в Приднестровье российских граждан пришли на участки и проголосовали", — отметил Красносельский, напомнив, что Приднестровье традиционно показывает высокий процент явки на российских выборах.
Лидер Приднестровья распределил обязанности по оказанию содействия посольству Российской Федерации в Молдове в организации голосования.
Вадим Красносельский поручил главам администраций городов и районов создать на избирательных участках максимально комфортные для граждан условия и призвал к конструктивному взаимодействию всех служб и ведомств, вовлеченных в организацию выборов.
Как сообщили в ЦИК, для голосования на территории Приднестровья откроются 24 избирательных участка. Члены комиссий будут также объезжать тех избирателей, которые в силу болезни или преклонного возраста могут голосовать только на дому.
Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>