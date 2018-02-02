ВИЛЬНЮС, 2 фев — РИА Новости. В России есть захоронения ссыльных литовцев, и Москва не мешает Вильнюсу заботиться о них, однако если литовские власти не пойдут навстречу в вопросе ухода за советскими памятниками, ситуация может измениться. Об этом в эксклюзивном интервью Sputnik Литва рассказал посол России в республике Александр Удальцов.

Накануне 73-й годовщины освобождения Клайпеды от фашистов разгорелся новый скандал вокруг советских памятников. На этот раз местные историки предложили исправить текст на мемориальной плите монумента воинам Красной армии и убрать оттуда слово "освобожден".

В октябре прошлого года мэрия Биржяйского района в Литве у памятников советским воинам установила таблички, указывающие, что надписи на мемориалах "не соответствуют исторической правде".

"К сожалению, эти процессы идут не только в Литве, но и в ряде соседних стран есть такая неблагоприятная тенденция. Я не могу не упомянуть Польшу, Украину — все это в известной мере сказывается", — сказал Удальцов.

Он сообщил, что дипломаты все чаще встречаются с трудностями в работе по поддержанию в порядке памятников советским воинам на территории Литвы, по их ремонту и реставрации за российские деньги.

"Возникают препоны, в том числе и от местных самоуправлений. Особенно созданием таких трудностей отличается Департамент культурного наследия при Министерстве культуры, который занимается организационной стороной", — посетовал Удальцов.

"Очень важный момент. Литовская сторона, в том числе на высшем уровне, большое внимание уделяет проведению работ на территории России — там, куда ссылали литовских граждан в 1940 году. Это благородное дело, мы этому процессу способствуем, относимся к нему благожелательно", — сказал посол.

"Но, согласитесь, если мы будем сталкиваться здесь с постоянными препятствиями в нашей работе, видимо, с нашей стороны будет правильно пересмотреть подход к этому процессу, проводимому в России", — подчеркнул Удальцов.

"Конечно, нам этого не хочется, но увязка тут прямая есть. Наши партнеры это хорошо понимают, мы об этом открыто говорим", — добавил дипломат.

Он также рассказал, что выходом из этой проблемы могло бы стать заключение соглашения. Переговоры о нем с литовской стороной уже идут. Это межправительственное соглашение о местах захоронения военнослужащих и гражданских жертв войны и репрессий. Там упоминаются могилы и памятники советским солдатам в Литве и захоронения литовцев на территории Российской Федерации.

Удальцов выразил надежду, что если этот документ подпишут, вопросы будут сняты.

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