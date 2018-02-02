Шансы на восстановление "Vodafone-Украина" в ДНР есть, заявил Пушилин

ДОНЕЦК, фев — РИА Новости. Шансы на восстановление связи "Vodafone-Украина" на территории ДНР есть, сообщил журналистам полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин.

Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что из-за повреждения кабеля на территории самопровозглашенных республик была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина". Позже на территории ЛНР связь была восстановлена, но ДНР уже четвертую неделю остается без сотовой связи.

"В вопросе восстановления связи все стороны заявили (в ходе последнего заседания контактной группы — ред.) о необходимости восстановления. Надежда, что связь будет восстановлена, есть. Шансы я оцениваю, как достаточно серьезные. О конкретных сроках лучше расскажут специалисты", — сказал Пушилин.