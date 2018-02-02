Киев отталкивает Донбасс принятием закона о реинтеграции, заявил Пушилин

ДОНЕЦК, 2 фев — РИА Новости. Принятый Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса — это документ, подразумевающий боевые действия, он оттолкнет регион еще дальше от Киева, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта Денис Пушилин.

Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса. В окончательном тексте закона исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

"Это закон о войне, о торговле, о чем угодно, но ни о какой реинтеграции речи нет и быть не может на тех условиях, неприемлемых для жителей республики, и своими действиями и этим законом Киев продолжает отталкивать Донбасс все дальше и дальше", — сказал Пушилин журналистам.

Он отметил, что на встрече в Минске представители Киева от обсуждения закона о реинтеграции воздерживаются.

"Что касается комментариев со стороны Украины, на официальных площадках в Минске Украина сводит к тому, что закон еще не подписан, обсуждать нечего. По сути, в этом они, наверное, правы, потому что мы знаем, что Украина может на любых этапах в нарушение конституции, внутренних регламентов, менять законы, постановления", — добавил Пушилин.