Союз журналистов Украины ждет реакции от президента на ситуацию с Гужвой

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости. Национальный союз журналистов Украины ждет реакции администрации президента и правоохранителей на ситуацию с покинувшим Украину главредом интернет-издания "Страна.ua" Игорем Гужвой, заявил в пятницу председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Издание "Страна.ua" в среду в обращении к президенту Украины сообщило, что главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам Гужва заявил, что на Украине получал угрозы физической расправы и убийства, а покинул страну легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти выдали ему документ о пребывании в стране. ГП Украины намерена просить суд об ужесточении меры пресечения Гужве из-за "злоупотребления процессуальными правами". Международный Комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес Гужвы.

"Мы в Национальном союзе журналистов Украины сторонники публичной позиции. И мы за то, чтобы публично, конечно, и администрация президента дала ответ на обращение журналистов, и правоохранительные органы. Соответственно, через публичность и мы можем строить какое-то цивилизованное гражданское общество… Если есть открытое письмо журналистов, которые обеспокоены, и они перечисляют конкретные или дела, или определенные инциденты, или угрозы, необходимо давать ответ на эти вопросы", — рассказал Томиленко в эфире украинской радиостанции "Голос столицы"

Также он рассказал, что Гужва уже обратился в национальный союз журналистов Украины с официальным письмом, в котором обосновал свое решение о невозможности пребывания в стране, так как чувствует себя в опасности. "На сегодня он в коммуникациях с международными структурами, которые защищают свободу медиа", — рассказал Томиленко.

Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью залога в 544 тысячи гривен (21 тысяча долларов), 26 июня за главреда внесли залог, он вышел на свободу.