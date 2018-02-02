Украинские журналисты отметили избирательность обвинений в адрес Гужвы

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости. В национальном союзе журналистов Украины видят избирательный характер обвинений в адрес главреда интернет-издания "Страна.ua" и считают тревожной ситуацию с безопасностью журналистов, заявил в пятницу председатель союза Сергей Томиленко.
Издание "Страна.ua" в среду в обращении к президенту Украины сообщило, что главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам Гужва заявил, что на Украине получал угрозы физической расправы и убийства, а покинул страну легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти выдали ему документ о пребывании в стране. ГП Украины намерена просить суд об ужесточении меры пресечения Гужве из-за "злоупотребления процессуальными правами". Международный Комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес Гужвы."Голос столицы".
Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью залога в 544 тысячи гривен (21 тысяча долларов), 26 июня за главреда внесли залог, он вышел на свободу.