Украинские журналисты отметили избирательность обвинений в адрес Гужвы

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости. В национальном союзе журналистов Украины видят избирательный характер обвинений в адрес главреда интернет-издания "Страна.ua" и считают тревожной ситуацию с безопасностью журналистов, заявил в пятницу председатель союза Сергей Томиленко.

Издание "Страна.ua" в среду в обращении к президенту Украины сообщило, что главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам Гужва заявил, что на Украине получал угрозы физической расправы и убийства, а покинул страну легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти выдали ему документ о пребывании в стране. ГП Украины намерена просить суд об ужесточении меры пресечения Гужве из-за "злоупотребления процессуальными правами". Международный Комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес Гужвы.

"Не совсем официальная позиция (союза журналистов — ред.), мы просто для себя фиксируем, конечно, и заявление Игоря Гужвы, и обращение интернет-издания "Страна.ua" как все равно в определенной степени чрезвычайное такое событие для украинского медиа-пространства, и на сегодня те обвинения, или аргументация, они действительно являются достаточно серьезными. И когда мы говорим о тех уголовных делах, в которых фигурирует Игорь Гужва, то они — довольно разнокалиберные, и уже раньше и наши юристы, правозащитники говорили о некоем выборочном характере, избирательном внимании, когда в отношении одного человека обнародуются и какие-то вопросы относительно налогов и "сепаратизма", и о попытках вымогательства, и другое", — сказал Томиленко в эфире украинской радиостанции "Голос столицы"

Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью залога в 544 тысячи гривен (21 тысяча долларов), 26 июня за главреда внесли залог, он вышел на свободу.