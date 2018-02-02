Американская пара выиграла в лотерею в тысячу раз больше, чем рассчитывала

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. В США семейная пара пришла за выигрышем в лотерею, однако вместо ожидаемой тысячи долларов получила миллион, сообщает портал UPI. © Depositphotos / Zentilia Американец выиграл в лотерею миллион долларов и через три недели умер

Синди Ули покупала билеты лотереи Hoosier два раза в неделю на протяжении последних нескольких лет. Во время уборки она нашла билет для розыгрыша от 23 сентября и выяснила, что он выигрышный — на тысячу долларов.

Синди предупредила своего мужа Стива, что им нужно поехать в офис, за выигрышем. После того как им вручили чек, работники офиса стали спрашивать, что супруги чувствуют, получив такую сумму. Пока Синди отвечала на вопрос, Стив заметил, что количество нулей вдвое больше, чем они ожидали.

"Это не тысяча долларов", — перебил он жену.

Тогда представители Hoosier подтвердили, что пара выиграла миллион – у них совпали пять номеров из шести. Шокированные супруги заявили, что пока не знают, как потратить деньги.