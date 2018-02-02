Освобожденный из плена в Ливии белорус рассказал, чем займется на родине

МИНСК, 2 фев – РИА Новости. Освобожденный из плена в Ливии гражданин Белоруссии Вячеслав Качура рассказал, что после возвращения на родину первым делом поедет домой, восстановит документы и встретится с врачами.
В аэропорту белоруса встречали дочь и сын, а также белорусские дипломаты.
Ранее глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов сообщил РИА Новости, что благодаря усилиям России военный специалист Белоруссии, бывший начальник штаба 334-го отдельного отряда спецназа ГРУ СССР Качура освобожден из плена в Ливии. Качура уже прилетел в аэропорт Минска рейсом из Москвы.
Качура прибыл в Ливию в июне 2011 году в составе группы международных специалистов из России, Украины и Белоруссии. В августе 2011 года они были задержаны революционерами, им было предъявлено обвинение в сотрудничестве с режимом экс-президента Ливии Муаммара Каддафи. Позднее удалось освободить часть задержанных, однако до последнего момента о судьбе Качуры доподлинно ничего не было известно.