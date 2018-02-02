Четверо украинцев, которые находились в плену в Ливии, вернулись на родину

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко сообщил о возвращении на родину четверых украинцев, которые несколько лет находились в плену в Ливии.

"Рад возвращению на родную землю четырех наших граждан после многих лет плена в Ливии. Благодарен дипломатам и внешней разведке за еще четырех спасенных украинцев", — написал президент в пятницу в Twitter

В августе 2011 года группа международных специалистов из России, Украины и Белоруссии была задержана в Ливии революционерами, им было предъявлено обвинение в сотрудничестве с режимом экс-президента Муаммара Каддафи. Позднее удалось освободить часть задержанных. По данным Киева, украинцы прибыли в Ливию для работы на объектах нефтяной промышленности.

"МИД Украины в очередной раз призывает граждан Украины воздержаться от посещения Ливии в связи со сложной ситуацией с безопасностью в стране и невозможностью обеспечения на ее территории надлежащей консульско-правовой помощи, а тех, кто продолжает там находиться, — покинуть территорию страны", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В августе 2011 года группа международных специалистов из России, Украины и Белоруссии была задержана в Ливии революционерами, им было предъявлено обвинение в сотрудничестве с режимом экс-президента Муаммара Каддафи. Позднее удалось освободить часть задержанных. По данным Киева, украинцы прибыли в Ливию для работы на объектах нефтяной промышленности.

Ранее глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов сообщил РИА Новости, что военный специалист Белоруссии, бывший начальник штаба 334-го отдельного отряда спецназа ГРУ СССР Вячеслав Качура освобожден из плена в Ливии.

Радий поверненню на рідну землю чотирьох наших громадян після багатьох років полону в Лівії.



Вдячний дипломатам і зовнішній розвідці за ще чотирьох врятованих українців! pic.twitter.com/TF5OFvNUhk — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 февраля 2018 г.

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