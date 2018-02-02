Гужва передаст Австрии пакет документов с угрозами в его адрес

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости. Покинувший Украину главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва заявил, что собрал внушительный пакет документов, где содержатся угрозы от украинских политиков, и эти документы он намерен передать австрийским властям как доказательство невозможности вести в стране журналистскую деятельность.
"Сейчас наша задача состоит в том, чтобы доказать австрийским властям, что имеет место в отношении меня именно политическое преследование, существует реальная угроза жизни и свободе. Мы собрали внушительный пакет документов, который постоянно пополняется. В этот пакет входят и все сообщения с угрозами от подвластных политиков, и они будут поданы властям Австрии как доказательство того беспредела, который происходит в стране и который не дает мне возможности нормально вести журналистскую деятельность", — заявил Гужва в эфире украинского телеканала NewsOne накануне вечером.
"Я подал заявление в полицию (Австрии) на предоставление мне политического убежища, через несколько дней мне выдали карточку, которая свидетельствует о том, что мое заявление принято к рассмотрению и мне дается разрешение на проживание в Австрии до момента принятия решения о предоставлении мне политического убежища", — сказал он.
Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью залога в 544 тысячи гривен (21 тысяча долларов), 26 июня за главреда внесли залог, он вышел на свободу.