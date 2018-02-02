Эксперт ответил на обвинения Киева в адрес Москвы в "перехвате" контрактов

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Заявления "Укроборонпрома" о попытках России "перехватить" у него оружейные контракты свидетельствуют о его несостоятельности и неспособности выдержать конкуренцию с Москвой, заявил РИА Новости в пятницу директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

По утверждению украинского спецэкспортера оружия, Россия "намеренно лишает" Украину доходов от контрактов, связанных с ремонтом и модернизацией советской техники.

"Данные заявления "Укроборонпрома" являются примером недобросовестной конкуренции и попыткой дискредитировать "Рособоронэкспорт" в информационном поле. Сегодня Россия известна в мире как надежный партнер в сфере ВТС, в то время как Украину сотрясают оружейные скандалы", — сказал Коротченко.

Директор ЦАМТО напомнил, что в последние годы украинский ВПК неоднократно становился фигурантом скандалов из-за поставок некачественного оружия, в частности бронетранспортеров, броня которых трескалась, а сами машины выходили из строя. Кроме того, международные инстанции неоднократно обвиняли Киев в нелегальном оружейном экспорте, сказал Коротченко.

По мнению эксперта, другим важным фактором недоверия иностранных заказчиков к украинской военной продукции является общая нестабильность в этой стране и разрушение государственной вертикали.

Собеседник агентства предположил, что озвученные "Укроборонпромом" претензии, прежде всего, связаны с потерей позиций на рынке модернизации авиации: боевых и транспортных самолетов, а также вертолетов.

По мнению эксперта, эти претензии безосновательны, так как в советское время Украина не была разработчиком и финальным производителем вооружений и военной техники (за исключением самолетов марки "Антонов"), и ни о какой преемственности речи не идет.

"Претензии на ремонт и модернизацию советской военной техники, до сих пор стоящей на вооружении ряда стран, лишены правовых оснований. Только разработчик является держателем всего пакета конструкторской и технологической документации и имеет законное право на внесение изменений в конструкцию своей техники", — пояснил глава ЦАМТО.

В целом, по его мнению, жалобы "Укроборонпрома" подтверждают, что "Рособоронэкспорт" и другие российские субъекты ВТС работают эффективно.