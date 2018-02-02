Силовики 15 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 2 фев — РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило 15 раз", — сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что украинские силовики выпустили по территории республики 24 мины. Кроме того, при обстрелах использовалось стрелковое оружие, гранатометы различного типа и бронетехника.
"Донецкое направление: минометы 120 миллиметра – 14 мин, 82 миллиметра – 10 мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 159 единиц", — сказал представитель ведомства.