Летевший в Париж самолет вернулся в Гонконг из-за неисправности

ПЕКИН, 2 фев — РИА Новости. Самолет авиакомпании Air France, направлявшийся из Гонконга в Париж, вернулся в аэропорт через несколько часов после вылета из-за технической неисправности, это уже второй подобный случай за сутки, сообщает в пятницу издание South China Morning Post.

Согласно данным с сайта Flightradar24, самолет рейса AF185 находится над городом Ухань в центральном Китае во время разворота. После того, как аэропорт Гонконга получил запрос на возврат самолета по причине возможной технической неполадки в двигателе, на взлетно-посадочную полосу были направлены 14 пожарных машин и машина скорой помощи.

Самолет успешно приземлился в пятницу в 4.47 по местному времени (четверг 23.47 мск), спасательная операция не понадобилась, никто из экипажа или пассажиров не пострадал.

В четверг вечером самолет авиакомпании Cathay Pacific, направлявшийся из Гонконга в Манилу, вернулся в аэропорт вылета и совершил экстренную посадку из-за неполадок в двигателе вскоре после взлета. В результате инцидента никто не пострадал.