Министры обороны США и Британии обсудили российскую угрозу

ЛОНДОН, 2 фев – РИА Новости, Денис Ворошилов. Угрозы для Великобритании и США — Россию, Северную Корею и террористическую группировку "Исламское государство"* — обсудили министры обороны двух стран Гэвин Уильямсон и Джеймс Мэттис во время переговоров в Вашингтоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства Соединенного Королевства.

Уильямсон находится с визитом в Соединенных Штатах, где обсуждает с американским военным руководством планы по укреплению сотрудничества в области совместной безопасности.

"Обе страны недавно опубликовали новые планы по укреплению безопасности… Главными в программе переговоров министров в Пентагоне были существующие угрозы процветанию и безопасности стран, включая Россию, КНДР и продолжающуюся операцию против ИГ*. Также Британия подтвердила свое намерение оставаться партнером США в области обороны", — сообщили в пресс-службе.

Министры согласились с тем, что НАТО остается ключевым элементом оборонного сотрудничества. Также они призвали другие страны-члены альянса больше инвестировать в обороноспособность организации.

* Запрещенная в России террористическая организация