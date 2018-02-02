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Поймай русского на мобильник. Почему "языковые стукачи" проиграли в Латвии

08:0002.02.2018
(обновлено: 08:22 02.02.2018)
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© Фото : Valsts valodas centreПриложение для смартфона Друг языка (Valodas Draugs)Приложение для смартфона Друг языка (Valodas Draugs)
© Фото : Valsts valodas centre

Константин Севастьянов, для РИА Новости

В Латвии с ее жесткой лингвистической политикой есть карательное ведомство, в задачи которого входит слежка за деятельностью госорганизаций, частных компаний и отдельных лиц, чтобы те неукоснительно пользовались латышским языком во всех сферах, где это предусмотрено законом. Это Центр государственного языка (ЦГЯ), привлекающий добровольных помощников, чтобы те подслушивали и вынюхивали, не происходит ли где "преступного" использования других языков, главным образом русского. А недавно "стукачей" снабдили специальным мобильным приложением. Но это не помогло. Подробности — в материале РИА Новости.

"Друг государственного языка"

Согласно официальной формулировке, общественные помощники ЦГЯ обязаны выискивать "нарушения закона в сферах маркировки товаров и общедоступной информации, давать советы и оказывать помощь в устранении фактических или потенциальных нарушений, а также поощрять меры, направленные на привлечение общества к защите и развитию государственного языка". Волонтеры имеют право доносить в Центр госязыка об обнаруженных ими "упущениях".

Мужчины у входа в посольство России в Таллине. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Как легко догадаться, инициатива с "языковыми стукачами" вызвала негодование русских в стране, которые и становятся в первую очередь жертвами доносов. Напомним, что русскоязычные составляют свыше трети населения Латвии. Несмотря на это, русский язык в государстве, согласно законодательству, находится на положении иностранного. За "знание государственного языка на недостаточном уровне" или за его неиспользование на официальных мероприятиях предусмотрена система штрафов. Кроме того, человека, если выяснилось, что он после первого предупреждения по-прежнему плохо говорит на латышском, могут уволить с работы.

По словам руководства ЦГЯ, первоначально планировалось, что по всей стране удастся набрать около сотни добровольцев, но пока их всего тридцать пять. Чтобы поправить ситуацию, в Центре госязыка придумали новую меру, которая, как там рассчитывают, поможет привлечь больше латышей к охране государственного языка. По заказу ЦГЯ было разработано мобильное приложение "Друг языка" (Valodas Draugs).

Улица в городе Даугавпилс, Латвия
CC BY 4.0 / Jurijs Nikolajevs / Daugavpils cietokšņa apbūve Imperatora ielā
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Приложение запущено в январе 2018 года. Отныне каждый в Латвии может отправить в ЦГЯ извещение о "нарушении" языковых норм или, наоборот, похвалу за использование латышского языка. Анонимные жалобы посылать нельзя: сперва следует подтвердить свою личность через аккаунт в Google, Facebook или социальную сеть Draugiem.lv. Также к жалобе или похвале можно прикрепить фотоснимки или видео. Получив сообщение, сотрудники ЦГЯ известят "ответственного гражданина", о том, как была решена выявленная им "проблема".

Русские интернет-комментаторы немедленно занялись обсуждением, как заблокировать "стукаческое" приложение. "Идем на страницу приложения в маркетах, ставим минимальную оценку, подаем жалобу на то, что приложение способствует политике апартеида национальных меньшинств Латвии", — пишут одни. "Сначала устанавливаем приложение на телефон (запускать необязательно, потом удалите). В самом низу находим значок флажка и надпись Flag as inapproritate. Жмем, пишем жалобу, что программа содержит ненавистный и оскорбляющий контент. После чего выставляем приложению одну звезду и обязательно пишем отзыв (можно то же самое, что и в жалобе). Не отлыниваем, камрады, не отлыниваем!" — призывают другие. Более продвинутые рекомендуют: "Не надо его скачивать, просто прокручиваем до упора, там есть флажок "пожаловаться" — и как раз раздел о "нетерпимости и дискриминации".

© Скриншот Google PlayСкриншот приложения Valodas draugs на Google Play
© Скриншот Google Play
Скриншот приложения Valodas draugs на Google Play

Битва за рейтинг проиграна

Стараниями русских латвийцев к настоящему моменту оценка "Друга языка" снизилась до двух баллов из пяти возможных. В комментариях пишут, что приложение "разжигает ненависть в Латвии, поощряет языковой геноцид части населения, наносит вопиющий моральный ущерб и преступно по своей сути". В интернете призывают "бороться за свою страну, а не ходить жаловаться друг на друга". Впрочем, некоторые советуют не кипятиться, а делать с помощью сервиса селфи и сохранять фотографии в облачный сервис. "Что все так негодуют? Отличная прога для фото. Уже десять селфи сделал. Все очень хорошо работает и сохраняет в облачный сервис. Цвет, правда, менять нельзя. Фиолетовый какой-то депрессивный", — пишет один из пользователей.

Адольфас Раманаускас, 1947 год
© Фото : Public domain
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В дискуссию включились и политики. Так, член правления Национального блока Янис Иесалниекс считает, что за призывами блокировать приложение стоят "кремлевские тролли". "Можем ли мы организоваться для противодействия кремлевским троллям, дав мобильному приложению "Друг языка" объективную оценку?" — написал Иесалниекс в твиттере. И некоторые "патриоты" действительно прислушались к его совету, начав усердно выставлять "Другу языка" максимально высокие оценки. Между противоборствующими фракциями завязалась ожесточенная "битва оценок", и рейтинг "Друга языка" некоторое время колебался от 2,3 до 1,0 балла.

© Скриншот Google PlayСкриншот с отзывами приложения Valodas draugs на Google Play
© Скриншот Google Play
Скриншот с отзывами приложения Valodas draugs на Google Play

Официозное издание Diena, как и Иесалниекс, обвинило в атаке на "Друга языка" неких "кремлевских троллей". На это негодующе откликнулась в фейсбуке жительница Латвии Екатерина Иванова: "Дорогие "тролли", нас заметили. Не заметили они только одного: оценки все до единой принадлежат реальным жителям Латвии. Поскольку приложение доступно только и исключительно на территории Латвии, следовательно, на Россию тут ничего спихнуть просто физически невозможно. Радует то, что очень многие латыши тоже ставят единички. Ребята, спасибо вам!"

Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии. Архивное фото
CC BY 2.0 / kishjar? / Рига
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Центр госязыка обуяла паника. Когда директора этого учреждения Мариса Балтиньша в эфире рижского радио Baltkom попросили прокомментировать то, что из тысячи скачавших "Друга языка" свыше шестисот пользователей поставили приложению негативные оценки, тот вдруг принялся оправдываться: "Люди не знают об идее, не знают, зачем это создано, а просто друг другу рассказывают, что приложение надо оценить плохо. Просто потому, что это связано с языком, не вникая в вопрос".

Он уверяет: "Главная цель приложения — способствовать удачной практике использования латышского языка, а не увеличивать число жалоб. Также одна из целей — способствовать пониманию того, как правильно использовать латышский язык в соответствии с грамматикой и другими нормами, наглядно дополняя это при помощи приложения хорошими примерами".

Однако эти уверения мало кого убедили. "Бессменный глава языковой инквизиции всея Латвии Марис Балтиньш начал оправдываться в том стиле, что, мол, "вы нас неправильно поняли". И не надо теперь пытаться рассказывать о том, что при помощи мачете можно травку стричь, а из пистолета получается прекрасный молоток", — утверждает Екатерина Иванова.

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