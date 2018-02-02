Поймай русского на мобильник. Почему "языковые стукачи" проиграли в Латвии

Константин Севастьянов, для РИА Новости
В Латвии с ее жесткой лингвистической политикой есть карательное ведомство, в задачи которого входит слежка за деятельностью госорганизаций, частных компаний и отдельных лиц, чтобы те неукоснительно пользовались латышским языком во всех сферах, где это предусмотрено законом. Это Центр государственного языка (ЦГЯ), привлекающий добровольных помощников, чтобы те подслушивали и вынюхивали, не происходит ли где "преступного" использования других языков, главным образом русского. А недавно "стукачей" снабдили специальным мобильным приложением. Но это не помогло. Подробности — в материале РИА Новости.
"Друг государственного языка"
Согласно официальной формулировке, общественные помощники ЦГЯ обязаны выискивать "нарушения закона в сферах маркировки товаров и общедоступной информации, давать советы и оказывать помощь в устранении фактических или потенциальных нарушений, а также поощрять меры, направленные на привлечение общества к защите и развитию государственного языка". Волонтеры имеют право доносить в Центр госязыка об обнаруженных ими "упущениях".
По словам руководства ЦГЯ, первоначально планировалось, что по всей стране удастся набрать около сотни добровольцев, но пока их всего тридцать пять. Чтобы поправить ситуацию, в Центре госязыка придумали новую меру, которая, как там рассчитывают, поможет привлечь больше латышей к охране государственного языка. По заказу ЦГЯ было разработано мобильное приложение "Друг языка" (Valodas Draugs).
Русские интернет-комментаторы немедленно занялись обсуждением, как заблокировать "стукаческое" приложение. "Идем на страницу приложения в маркетах, ставим минимальную оценку, подаем жалобу на то, что приложение способствует политике апартеида национальных меньшинств Латвии", — пишут одни. "Сначала устанавливаем приложение на телефон (запускать необязательно, потом удалите). В самом низу находим значок флажка и надпись Flag as inapproritate. Жмем, пишем жалобу, что программа содержит ненавистный и оскорбляющий контент. После чего выставляем приложению одну звезду и обязательно пишем отзыв (можно то же самое, что и в жалобе). Не отлыниваем, камрады, не отлыниваем!" — призывают другие. Более продвинутые рекомендуют: "Не надо его скачивать, просто прокручиваем до упора, там есть флажок "пожаловаться" — и как раз раздел о "нетерпимости и дискриминации".
Битва за рейтинг проиграна
Стараниями русских латвийцев к настоящему моменту оценка "Друга языка" снизилась до двух баллов из пяти возможных. В комментариях пишут, что приложение "разжигает ненависть в Латвии, поощряет языковой геноцид части населения, наносит вопиющий моральный ущерб и преступно по своей сути". В интернете призывают "бороться за свою страну, а не ходить жаловаться друг на друга". Впрочем, некоторые советуют не кипятиться, а делать с помощью сервиса селфи и сохранять фотографии в облачный сервис. "Что все так негодуют? Отличная прога для фото. Уже десять селфи сделал. Все очень хорошо работает и сохраняет в облачный сервис. Цвет, правда, менять нельзя. Фиолетовый какой-то депрессивный", — пишет один из пользователей.
Официозное издание Diena, как и Иесалниекс, обвинило в атаке на "Друга языка" неких "кремлевских троллей". На это негодующе откликнулась в фейсбуке жительница Латвии Екатерина Иванова: "Дорогие "тролли", нас заметили. Не заметили они только одного: оценки все до единой принадлежат реальным жителям Латвии. Поскольку приложение доступно только и исключительно на территории Латвии, следовательно, на Россию тут ничего спихнуть просто физически невозможно. Радует то, что очень многие латыши тоже ставят единички. Ребята, спасибо вам!"
Он уверяет: "Главная цель приложения — способствовать удачной практике использования латышского языка, а не увеличивать число жалоб. Также одна из целей — способствовать пониманию того, как правильно использовать латышский язык в соответствии с грамматикой и другими нормами, наглядно дополняя это при помощи приложения хорошими примерами".
Однако эти уверения мало кого убедили. "Бессменный глава языковой инквизиции всея Латвии Марис Балтиньш начал оправдываться в том стиле, что, мол, "вы нас неправильно поняли". И не надо теперь пытаться рассказывать о том, что при помощи мачете можно травку стричь, а из пистолета получается прекрасный молоток", — утверждает Екатерина Иванова.