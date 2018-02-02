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В мире

"Барыга" и "панамский патриот". За что Порошенко ненавидит журналистов

08:0002.02.2018
(обновлено: 08:23 02.02.2018)
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© РИА Новости / СтрингерРяженый в костюме президента Украины Петра Порошенко во время вече у здания Верховной рады в КиевеРяженый в костюме президента Украины Петра Порошенко во время вече у здания Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Антон Лисицын. Главный редактор издания "Страна.ua" Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии. Он критиковал киевские власти и проходил фигурантом по пяти уголовным делам. От угроз и нападений на Украине сейчас не застрахован никто, тем более журналисты. РИА Новости рассказывают о том, как в Киеве обращаются со свободой слова.

"Это не предел"

О том, что Гужва попросил политического убежища у властей Австрийской республики, стало известно в самом конце января. Оппозиционный журналист объяснил, почему ему пришлось покинуть родину. "Мы подвергаемся беспрецедентному давлению со стороны властей. Против меня лично возбуждено 5 уголовных дел, и это не предел", — сообщил Гужва в открытом письме. Он также упомянул об угрозе убийством.

По его словам, "долгое время у нас была надежда, что очевидная фальсификация дел, а также негативный общественный резонанс оставляют шанс защитить наши права в рамках украинской судебной системы".

Первое дело против него возбудила в 2014-м Служба безопасности Украины (СБУ) по обвинению в сепаратизме. Контрразведчикам не понравились репортажи из Славянска и Донецка, опубликованные в журнале "Вести.Репортер". Гужва тогда возглавлял медиахолдинг, которому принадлежал этот журнал.

Второе уголовное дело возбудили в 2015 году (по обвинению в неуплате налогов). Третье — в 2017-м. Депутат Рады от Радикальной партии Олега Ляшко Дмитрий Линько обвинил главреда "Страны" в вымогательстве. По странному стечению обстоятельств парламентарий обратился в силовые органы после того, как редакция начала публиковать так называемые пленки Онищенко. На аудиозаписи депутат Рады Александр Онищенко беседует с бывшим коллегой Николаем Онищенко о коррупционных сделках президента страны Петра Порошенко. Следом еще одно дело — снова о неуплате налогов. По нему Гужву привлекли как свидетеля, попытавшись сделать подозреваемым.

Бывший главный редактор ежедневной газеты Вести Игорь Гужва
© РИА Новости / Евгений Котенко
Главред украинского издания "Страна.ua" Гужва заявил об угрозе убийства

Отъезд Гужвы депутат Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук прокомментировал в характерном для него скандальном стиле. Парламентарий в непарламентских выражениях заявил, что уехавшего из страны главреда "Страны" могла постичь участь украинского журналиста Олеся Бузины. В марте 2015-го Бузина уволился с поста шеф-редактора издания "Сегодня", а в следующем месяце был застрелен возле своего дома в Киеве. В убийстве подозреваются националисты Андрей Медведько и Денис Полищук. Следствие велось три года, процесс тоже обещает быть небыстрым — власти всячески показывают, что виновных искать или назначать не намерены. "Если правоохранительная система не способна наказать людей, которых небезосновательно обвиняют в коллаборационизме, тогда возникают эксцессы вроде ликвидации Бузины", — написал в фейсбуке Мосийчук.

© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкПохороны журналиста Олеся Бузины в Киеве
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Похороны журналиста Олеся Бузины в Киеве

Известный украинский адвокат, занимавшаяся самыми громкими процессами, Татьяна Монтян высказала мнение, что Гужве позволили сбежать подальше от стремительно демократизирующейся Украины в Австрию. "Только очень наивные люди могут поверить в то, что прокуратура могла "забыть" о необходимости продлить меру пресечения и что Мосийчук, при всей его явной *****(неадекватности. — Прим. ред.) мог написать свои посты бесплатно", — отмечает она.

Длинный список журналистов

Почему же все-таки Гужве пришлось покинуть Украину? Ведь украинские власти и украинского президента критиковали и справа, и слева — за офшоры, за то, что давит националистов, и за то, что их поощряет, буквально за все. Дело в том, что издания Гужвы не поддерживали нападки тех или иных партий, а старались спрашивать власть по поводу ее обещаний. Задавали неудобные вопросы. Это уже чересчур.

Книга Если вам скажут, что я умер, не верьте… писателя Олеся Бузины
© РИА Новости / Владимир Лепехин
Олесь Бузина и его недруги: за правду убивают, за ложь вознаграждают

В сентябре 2017-го Гужва констатировал провал имиджевой политики Порошенко. Журналист напомнил, что глава государства "попытался понравиться специфическому околомайдановскому "фейсбук-сообществу" и националистическому электорату". "Попытался пиариться на войне, изображать из себя икону украинского национализма и чуть ли не реинкарнацию Бандеры. Но для националистов он так и не стал своим. Он для них был и есть "барыга", владелец Липецкой фабрики, панамский патриот (Порошенко был уличен в использовании панамских офшоров. — Прим. ред.) и "шоколадная дупа" (задница. — Прим. ред.)", — отметил Гужва.

Он предположил, что Порошенко редко смотрит на себя в зеркало со стороны. "Если б делал это чаще, то его б наверняка посетила здравая мысль: "ну какой я, к чертовой бабушке, украинский националист", — добавил Гужва.

Руслан Коцаба около здания Европарламента. Декабрь 2016 года
© Фото : Официальный аккаунт Руслана Коцаба в социальной сети Facebook
Руслан Коцаба: украинские националисты скоро начнут циркулями мерить черепа

Список журналистов, подвергавшихся преследованиям властей или поддерживаемых ими националистов, очень длинный. Достаточно вспомнить задержание в августе 2017-го спецназом СБУ Василия Муравицкого в Житомире. Обвинения были предъявлены по статьям "государственная измена", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и так далее. Причем спецслужба и не скрывала, что Муравицкого преследуют за его профессиональную деятельность.

© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкЖурналист Василий Муравицкий в Королёвском районном суде в Житомире. 24 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Журналист Василий Муравицкий в Королёвском районном суде в Житомире. 24 октября 2017

В том же году журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина украинский суд приговорил к 9 годам лишения свободы за сепаратизм. 

В июле 2016-го в Киеве был убит российский и украинский телеведущий Павел Шеремет. Следствие ничего конкретного пока предъявить не может.

Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва автомобиля, в результате которого погиб журналист Павел Шеремет. Киев, Украина. 20 июля 2016
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
СМИ: Шеремет был единственной целью взрыва в автомобиле

В 2016-м Киев освободил и выслал в Россию одесских журналистов Виталия Диденко и Елену Глищинскую, обвиненных в сепаратизме. Уже в СИЗО у Глищинской родился ребенок, из-за скверной тюремной медицины у малыша развилось тяжелое заболевание. Ребенка спасли российские врачи.

Руслан Коцаба освещал боевые действия в Донбассе. В 2015-м он заявил, что Киев проводит незаконную мобилизация и призвал украинцев уклоняться от призыва. Журналиста обвинили по статьям "Государственная измена" и "Воспрепятствование законной деятельности вооруженных сил". Очередное заседание суда по его делу состоялось в Ивано-Франковске в конце января 2018-го.

"Черная метка" на сайте "Миротворец"

Атакуют не только журналистов, но и редакции. В декабре 2017-го радикалы блокировали офис телеканала NewsOne. и находящихся в нем журналистов. Полиция ничего не предпринимала.

В январе 2015-го и сентябре 2016-го погромщики совершили налет на здание телеканала "Интер".

В мае 2015-го Служба безопасности Украины провела обыски у сотрудников одесского издания "Таймер" в рамках уголовного дела по статье "Посягательство на территориальную целостность". На допрос был вызван главный редактор Юрий Ткачев.

А в 2014-м разгрому подверглась редакция украинского издания "Вести", входящего в медиахолдинг, собственником которого тогда был Игорь Гужва. Несколько десятков человек в масках палками и камнями крушили окна и двери редакции.

Люди у входа в здание телеканала Интер в Киеве, Украина. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Телеканал "Интер" заявляет о давлении и просит защиты у Порошенко

Собственно, для характеристики отношений власти и СМИ на Украине достаточно напомнить о сайте "Миротворец". Этот ресурс функционирует с 2014-го при поддержке МВД страны. Там публикуются личные данные неугодных репортеров. Фактически "Миротворец" санкционирует травлю оппозиционных журналистов. Именно после того, как сайт выдал "черную метку" Олесе Бузине, он был убит националистами.

С момента прихода к власти постмайданного правительства СМИ постоянно преследуются. В 2015-м СБУ объявила в розыск исполняющего обязанности главреда журнала "Вести.Репортер" Дмитрия Люкайтиса из-за "сепаратистских" репортажей. Журналисту пришлось покинуть Украину. "После того как прекратил свое существование журнал "Репортер", в котором я работал в 2013-2015 годах, на Украине объективной прессы, реально со всех сторон освещающей события, а не только транслирующей мнение о них той или иной силы, не осталось", — рассказал РИА Новости Люкайтис.

Президент Украины Петр Порошенко выступает на открытии пятой сессии Верховной рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Киев пригрозил британским СМИ судом из-за компромата на Порошенко

В конце 2017-го украинские националисты похитили и пытали независимого журналиста Александра Мединского. Журналистикой он занялся, побывав на передовой в Донбассе и разочаровавшись в идеалах Майдана. Действовал практически подпольно — критические видеосюжеты очень не нравились властям. Независимый медиапрофсоюз Украины отказал Мединскому в приеме в собственные ряды из-за "объективности его журналистских материалов". "Так и ответили, официально, на бланке — ваши материалы являются образцом непредвзятости и честности, поэтому вы не соответствуете критериям журналистской этики. На этом примере вы можете себе представить, что творится в Украине со свободой слова", — заключает Александр. Вместо профсоюза Мединский попал в списки "Миротворца". 

Главный редактор одесского "Таймера", который в 2015-м попал в поле зрения СБУ, Юрий Ткачев объясняет, что даже показная лояльность украинским властям — не гарантия от преследований.  "Нападают даже на тех, кто проходит проверку "свой-чужой", даже такие СМИ, как телеканал "Интер", который следует в нужной повестке: в ДНР обстреливает сами себя и все такое. Но власть не уверена, что в нужный ей момент она сможет контролировать СМИ. Поэтому на всякий случай в дежурном режиме всех кошмарят, поддерживают процесс, кипятят на малом огне", — говорит он.

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