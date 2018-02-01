Во французском Кале произошли столкновения мигрантов

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Восемь человек пострадали в столкновениях между мигрантами из Афганистана и Эритреи, которые произошли во французском Кале, сообщает телеканал BFMTV.
Четверо из пострадавших получили огнестрельные ранения.
Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон сообщил, что уже в четверг вечером направится в Кале для совещания с местным префектом и мэром города.
В Кале ранее находился крупнейший лагерь мигрантов. Несмотря на снос лагеря в ноябре 2016 года, мигранты продолжают прибывать в регион, чтобы попасть в Великобританию.