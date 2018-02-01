ГП Украины попросит суд ужесточить меру пресечения главреду "Страна.ua"

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины готовит ходатайство об ужесточении меры пресечения главреду "Страна.ua" Игорю Гужве из-за его неявки в суд и злоупотреблении процессуальными правами, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Издание "Страна.ua" в среду в обращении к президенту Украины сообщило, что его главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам Гужва написал в обращении к читателям, что на Украине получал угрозы физической расправы и убийства. Он заявил, что покинул Украину легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти уже выдали ему документ о пребывании в стране.

"Генпрокуратура Украины готовит ходатайство в суд об изменении меры пресечения директору ООО "Известия Масс-Медиа (Гужва возглавлял холдинг с 2013-2015 годы – ред.)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Гужва дважды не явился к следователю для вручения обвинительного акта по делу о вымогательстве, ссылаясь на состояние здоровья. Вместе с тем, как сообщила генпрокуратура, по делу об уклонении от уплаты налогов Гужва, ссылаясь на состояние здоровья, препятствовал продлению избранной ему ранее меры пресечения в виде залога. Прокуратура считает, что Гужва умышленно злоупотреблял процессуальными правами.

Генпрокуратура сообщила, что намерена ходатайствовать в суде об изъятии залога, внесенного Гужвой, в доход государства и об изменении меры пресечения на "более строгую".

Против Гужвы на Украине возбуждено два уголовных дела, его подозревают в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика, а также в уклонении от уплаты налогов. По делу о вымогательстве суд избрал журналисту меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня 2017 года за главреда внесли залог, он вышел на свободу.

По делу об уклонении от уплаты налогов ему избрана мера пресечения в виде залога в размере 1 миллион гривен (около 34 тысяч долларов), которые журналист также внес. По данным генпрокуратуры, расследование двух дел завершено, материалы переданы на рассмотрение в суд.