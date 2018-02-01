Защита Младича ищет способ подать в суд на сотрудников МТБЮ, заявил его сын

БЕЛГРАД, 1 фев – РИА Новости. Защита бывшего командующего армии боснийских сербов Ратко Младича ищет возможность подать в суд на сотрудников Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), заявил РИА Новости сын генерала Дарко Младич.

Ранее защита генерала, неудовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала от трибунала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.

"Сейчас мы рассматриваем возможность судебного иска. Это будет не так просто сделать, потому что сотрудники трибунала обладают правовым иммунитетом. Поэтому необходимо все тщательно продумать и найти способ подать на них в суд", — сообщил Младич-младший.

Семья генерала опасается за здоровье и жизнь Младича, перенесшего два инсульта и инфаркт, и настаивает на необходимости лечения вне Гаагского трибунала. Сын подсудимого Дарко Младич сообщил РИА Новости, что на предоставленных МТБЮ снимках головного мозга генерала, сделанных в марте 2017 года, заметны следы новых микроинсультов и что состояние его отца в последнее время резко ухудшается.

Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года МТБЮ признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.