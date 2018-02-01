Парламент Армении рассмотрит проект о запрете праворульных машин

ЕРЕВАН, 1 фев — РИА Новости. Парламент Армении на внеочередном заседании 6 февраля рассмотрит законопроект о временном запрете праворульных автомобилей, сообщает Sputnik Армения. Повестка дня была одобрена на заседании правительства 1 февраля.

Документ предлагает с 1 апреля по 1 октября 2018 года запретить импорт машин с правым рулем. Однако тем, у кого такие автомобили уже есть, ездить на них будет можно. По подсчетам полиции, в республике около 35 тысяч праворульных машин.

Решение о запрете Минтранс объясняет повышенным риском аварий с участием таких машин, так как они не приспособлены для правостороннего движения, действующего в Армении.

В защиту праворульных машин в Ереване уже прошло несколько пикетов — водители требуют сохранить им возможность покупать более дешевые автомобили.

Не считают более рискованной езду на таких машинах и страховщики. Как сообщили Sputnik Армения в Бюро автостраховщиков республики, к ним не применяется никаких дополнительных коэффициентов, а отдельной статистики ДТП с их участием Бюро не ведет.

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