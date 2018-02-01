В Ираке погибли двое турецких военных при столкновении с членами РПК

АНКАРА, 1 фев — РИА Новости. Двое турецких военных погибли и двое получили ранения в результате нападения членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, сообщил в четверг генштаб ВС страны.

Ранее в четверг турецкий генштаб сообщил, что при авиударах ВВС Турции по объектам РПК на севере Ирака погибли 49 членов организации.

"В результате нападения членов сепаратистской террористической организации (РПК) в районе Кани Раш на севере Ирака погибли двое наших товарищей по оружию, еще двое получили ранения", — говорится в полученном РИА Новости сообщении генштаба ВС Турции.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.