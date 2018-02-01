Польский закон о Холокосте ограничивает свободу выражения, считают в ОБСЕ

Вагон на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Архивное фото

Вагон на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Архивное фото

ВЕНА, 1 фев — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен польским законом о Холокосте как ограничивающим свободу выражения и надеется, что он не будет одобрен президентом страны.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши в среду принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

Дезир заявил, что всерьёз обеспокоен законом, который объявляет противозаконными высказывания об исторических событиях.

"Закон необходимо отклонить как несоразмерное ограничение свободы выражения. Высказывания можно объявить вне закона только в случае, если они подстрекают к насилию или дискриминации", — заявил Дезир, заявление которого распространила пресс-служба организации.

"Я надеюсь, что президент наложит вето на этот закон ради защиты свободы выражения", — добавил представитель ОБСЕ.