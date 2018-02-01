Представители МИД России и Южной Кореи обсудили ситуацию вокруг КНДР

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов обсудил в Москве со спецпредставителя МИД республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном ситуацию на Корейском полуострове, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Состоялся предметный обмен мнениями о складывающейся ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. С обеих сторон подчеркнута необходимость продолжения усилий по политико-дипломатическому урегулированию всего комплекса проблем субрегиона, а также важность дальнейшей координации подходов России и республики Корея в практической работе на данном направлении", — говорится в сообщении.