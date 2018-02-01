Еврокомиссия предложила законопроект по улучшению качества питьевой воды

БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предложила законопроект, направленный на улучшение качества питьевой воды в Евросоюзе, говорится в пресс-релизе ЕК.

"Пересмотренное законодательство ЕС, предложенное Еврокомиссией сегодня, улучшит качество питьевой воды и доступ к ней", а также улучшит информацию о воде, в том числе, о ее стоимости и качестве, говорится в сообщении.

Это, в частности, должно будет поднять доверие людей к водопроводной воде, отмечает ЕК. "Меньшее потребление бутилированной воды может помочь домохозяйствам в Европе экономить более 600 миллионов евро в год", — отмечается в релизе. Рост доверия к водопроводной воде, помимо экономии средств, может сократить потребление пластика.

Еврокомиссия предлагает ввести новые вещества в список критериев для определения безопасности воды, к примеру, хлорат. Эти нововведения учитывают последние научные знания и рекомендации ВОЗ. Помимо этого, документ предлагает потребовать от стран ЕС улучшить доступ к питьевой воде, в частности, за счет установки необходимого оборудования для доступа к ней в общественных местах, проведение компаний по информированию граждан о качестве их воды.

ЕК отмечает при этом, что "большинство людей, живущих в Евросоюзе", имеют доступ "к питьевой воде высокого качества".

По правилам ЕС, эти предложения теперь подлежат рассмотрению Совета стран ЕС и Европарламента.