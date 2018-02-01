"Ползучая реабилитация": Лукашевич обеспокоен героизацией нацизма в ОБСЕ

ВЕНА, 1 фев — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, заявил о "ползучей реабилитации нацизма" в ряде государств организации.

"Между тем, в ряде государств ОБСЕ наблюдается ползучая реабилитация нацизма. Такие действия бросают вызов послевоенной архитектуре безопасности, которая опирается на Устав ООН, решения Нюрнберга и другие незыблемые международно-правовые документы. Особую озабоченность вызывает ситуация на Украине, где вновь подняты знамена "Организации украинских националистов" и "Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*), участвовавших в массовых и жестоких убийствах евреев и представителей других национальностей, в том числе в известной "волынской резне", — заявил Лукашевич, выступая в четверг на постоянном совете организации.

Российский постпред обратил внимание и на ситуацию в других странах, в том числе в Латвии, где вступил в силу закон "О статусе участника Второй мировой войны", оправдывающий нацистов, и проводятся ежегодные шествия ветеранов "Латышского легиона СС". В то же время в Эстонии, отмечает Лукашевич, устанавливались памятники эсэсовцам и ежегодно организуются собрания ветеранов СС и их последователей. В Польше уничтожаются и оскверняются монументы воинам Красной армии, отдавшим свои жизни за прекращение Холокоста.

"Россия ежегодно вносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию против героизации нацизма. Число ее соавторов неуклонно растет. Лишь два государства в 2017 году — США и Украина — под надуманным предлогом проголосовали против осуждения тех, кто истреблял евреев и другие народы. Это показывает подлинную суть политики Вашингтона и Киева", — добавил Лукашевич.

* Запрещенная в России террористическая организация