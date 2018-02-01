МИД Польши заявил, что закон о Холокосте не ограничивает свободу слова

ВАРШАВА, 1 фев — РИА Новости. Закон о Холокосте не ограничивает свободу слова и научную деятельность, говорится в заявлении МИД Польши, распространенном в четверг.

Сенат Польши минувшей ночью принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. За принятие законопроекта проголосовали 57 сенаторов, в основном правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), 23 высказались против и двое воздержались. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда.

Представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила обеспокоенность тем, что "если этот законопроект будет реализован, он может подорвать свободу слова и академический дискурс". Она призвала Польшу "переоценить законопроект в свете его потенциального влияния на принципы свободы слова и нашего эффективного партнерства".

"В связи с заявлением госдепартамента США от 31 января 2018 года по поводу закона "О внесении изменений в закон об Институте национальной памяти и некоторые другие законы" министерство иностранных дел (Польши) заверяет, что принятые изменения не ограничивают свободу слова, полную свободу проведения научных исследований и публикаций их результатов, свободу исторической или художественной культурной", — говорится в заявлении.

В МИД Польши заявили, что главная цель закона — "борьба со всеми формами отрицания и фальсификации правды о Холокосте, в том числе уменьшения ответственности реальных виновников этого преступления".

"В этом контексте мы полагаем, что публичные и вопреки фактам обвинения польского народа и польского государства в соучастии … в нацистских преступлениях — неправильные, вводящие в заблуждение и вредящие жертвам, являющимися гражданами Польши, как еврейского происхождения, так и польского", — говорится в заявлении.

В соответствии с этим документом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.

Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично вопреки фактам отрицает" перечисленные в нем преступления.

Еще на этапе обсуждения законопроекта украинская националистическая партия "Свобода" потребовала от президента Украины Петра Порошенко публично его осудить и уволить главу МИД Павла Климкина "за очередной провал отечественной дипломатии". В свою очередь руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, уже выразили несогласие с законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

Израильский же мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста и сохранения памяти о его жертвах, пообещал продолжить выяснять "непростую правду" об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны, несмотря на ограничения, вводимые Варшавой.

"Яд ва-Шем" … выступает против нового закона, принятого польским парламентом, который чреват сокрытием исторических истин о содействии, которое получали немцы от польского населения во время Холокоста", — сказано в заявлении центра.