Британский министр сделал мобильное приложение о себе

ЛОНДОН, 1 фев – РИА Новости, Мария Табак. Министр цифровых технологий, культуры, спорта и СМИ Мэтт Хэнкок стал первым британским парламентарием, создавшим мобильное приложение о самом себе.

Приложение под незатейливым названием "Депутат Мэтт Хэнкок" позволяет видеть сообщения парламентария, обращаться к нему с вопросами и просьбами и общаться с другими пользователями.

При скачивании приложения владельцев смартфонов приветствует сам министр с небольшим видеообращением.

"Привет, я Мэтт Хэнкок, добро пожаловать в мое приложение. Оно дает возможность узнать, что я делаю как парламентарий от Западного Саффолка и как министр культуры. А главное – что оно дает вам шанс сказать мне, что вы думаете, и обсудить с другими важные для вас вопросы", — говорит Хэнкок.

Через приложение можно также ознакомиться со статьями Хэнкока, послушать его публичные выступления и посмотреть фотографии.

Хэнкок стал министром 8 января, сменив на этом посту Карен Брэдли, занявшую пост министра по делам Северной Ирландии.