Тель-Авив поприветствовал введение США санкций против лидера ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев — РИА Новости. Гендиректор МИД Израиля Юваль Ротем назвал внесение лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в американские санкционные списки необходимым шагом в борьбе с международным терроризмом и призвал другие страны последовать примеру США.

Министерство финансов США накануне объявило, что Хания, возглавляющий политбюро ХАМАС, включен в списки санкций по терроризму.

"Важное решение обозначить лидера ХАМАС Ханию как террориста наряду с другими печально известными фигурами — это отрадный и необходимый шаг в борьбе против глобального терроризма", — написал Ротем в микроблоге Twitter.

"Очередное проявление американского лидерства, которому стоит последовать другим странам", — отозвался он о решении Вашингтона.

Движение палестинских исламистов ХАМАС, которое последнее десятилетие правит в секторе Газа, внесено в списки террористических организаций во многих западных странах, включая Израиль и США. Соединенные Штаты подозревают ХАМАС в убийстве по меньшей мере 17 американских граждан.