В римском метро военный убил себя в туалете

РИМ, 1 фев — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянский военный в четверг покончил с собой в ходе патрулирования одной из центральных станций римского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сухопутных войск.

"Во время службы он отпросился в туалет и там покончил жизнь самоубийством", — сказал собеседник агентства.

По его словам, погибшему было 29 лет, причины суицида пока неясны. Детали инцидента не разглашаются до момента, пока о самоубийстве военного не сообщат его родным.

Станция метро "Барберини", где которой произошел инцидент, закрыта уже около 1,5 часов. Как сообщили РИА Новости дежурящие на месте карабинеры, скоро станцию должны открыть, но когда именно, не уточняется.