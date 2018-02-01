МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Ограничение доступа к российской дипсобственности со стороны США в очередной раз подтверждает намерение Вашингтона продолжать конфронтацию с Москвой и вынуждает Россию принимать ответные меры, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

Ранее посольство РФ в Вашингтоне заявило, что вопреки всем международным обязательствам американские власти продолжают нарушать неприкосновенность российской дипломатической собственности и не дают проверить ее сохранность. В среду помощник госсекретаря США по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф заявил РИА Новости, что местные правоохранительные органы содержат закрытые российские дипломатические объекты в полной неприкосновенности.

"Безосновательный отказ американских властей послу России войти в здания, принадлежащие Российской Федерации, лишний раз подтверждает намерение Вашингтона продолжать конфронтацию между нашими странами. США не имеют никакого права лишать возможности российского дипломата посещать здание, законно принадлежащее РФ", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Депутат подчеркнул, что США осуществляют против России "бессмысленные и деструктивные шаги, грубо нарушая международные законы и принципы работы внешней политики". Политик считает, что такое поведение неприемлемо для цивилизованного демократического государства, каким себя считают США. Это очередное проявление двойных стандартов и очередная попытка углубить кризис в двусторонних отношениях, полагает Железняк.

"Очевидно, что целым рядом недружественных заявлений и деструктивных действий в отношении России США целенаправленно нагнетают обстановку между нашими странами, вынуждая нас предпринимать ответные меры. Политика Вашингтона является абсолютно безответственной и алогичной, особенно на фоне необходимости совместных усилий наших стран в решении множества реальных глобальных проблем",- подытожил он.

В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт.