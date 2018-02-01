Лавров объяснил, почему Киев не использует "формула Штайнмайера"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано. 1 февраля 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано. 1 февраля 2018

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. "Формула Штайнмайера" по урегулированию на Украине не положена на бумагу из-за позиции Киева, это является вопиющим фактом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге в Москве.

"Российская сторона в ходе работы "нормандского формата" и контактной группы готова вместе с провозглашенными республиками на определенную гибкость. В том числе, в том, что касается введения в силу закона об особом статусе Донбасса по так называемой "формуле Штайнмайера", которая давно была согласована лидерами "нормандского формата", если точнее — в октябре 2015 года", — напомнил Лавров на брифинге в Москве по итогам своих переговоров с главой МИД Италии Анджелино Альфано.

"(Формула) до сих пор из-за позиции украинской стороны не может быть положена на бумагу. Это такой вопиющий факт, как и целый ряд других фактов, характеризующих поведение украинской стороны, которыми мы сегодня поделились с нашими итальянскими коллегами", — добавил Лавров.

"Формула Штайнмайера", предложенная президентом Германии, бывшим председателем ОБСЕ и экс-главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.