Лавров прокомментировал возможность проведения ливийского конгресса

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о возможности проведения ливийского конгресса по типу прошедшего в Сочи Конгресса сирийского национального диалога, заявил, что такие аналогии просматриваются.
Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве и заниматься внесением поправок в уже существующую конституцию Сирии. Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства страны — это, в частности, уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости Сирии, обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп.
"Что касается нынешней стадии. Да, спецпредставитель ООН (по Ливии) господин Саламе выдвигает правильные идеи — идеи национального примирения, национального объединения…. Мы, как и большинство стран, эти идеи поддерживаем. Да, я вижу аналогию с конгрессом, который состоялся в Сочи", — сказал Лавров.
При этом он отметил, что ливийский конгресс мог бы быть более продолжительным.
Последнее время противоборствующие стороны вели переговоры в Тунисе под руководством спецпосланника ООН Гассана Саламе с целью внесения поправок в схиратское соглашение.