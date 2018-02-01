Лавров прокомментировал возможность проведения ливийского конгресса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано. 1 февраля 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано. 1 февраля 2018

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о возможности проведения ливийского конгресса по типу прошедшего в Сочи Конгресса сирийского национального диалога, заявил, что такие аналогии просматриваются.

Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве и заниматься внесением поправок в уже существующую конституцию Сирии. Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства страны — это, в частности, уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости Сирии, обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп.

"Что касается нынешней стадии. Да, спецпредставитель ООН (по Ливии) господин Саламе выдвигает правильные идеи — идеи национального примирения, национального объединения…. Мы, как и большинство стран, эти идеи поддерживаем. Да, я вижу аналогию с конгрессом, который состоялся в Сочи", — сказал Лавров.

При этом он отметил, что ливийский конгресс мог бы быть более продолжительным.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует Правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

Последнее время противоборствующие стороны вели переговоры в Тунисе под руководством спецпосланника ООН Гассана Саламе с целью внесения поправок в схиратское соглашение.