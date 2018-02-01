Российская помощь Донбассу останется на уровне 2017 года, заявил Козак

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (3)

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россия продолжит в 2018 году оказывать помощь Донбассу в объемах прошлого года, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

"Да, в прежних объемах, 2017 года", — сказал он.