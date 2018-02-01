Россия и ЕС проведут в Брюсселе переговоры по контртерроризму

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Очередной раунд переговоров между Евросоюзом и РФ на высоком уровне по теме противодействия терроризму пройдет 8 февраля, его проведение обсуждалось между замглавы МИД РФ Олегом Сыромолотовым и новым главой представительства Европейского союза в Российской Федерации Маркусом Эдерером.

"Были затронуты вопросы проведения Сыромолотовым 8 февраля в Брюсселе очередного раунда переговоров высокого уровня между Россией и ЕС по тематике контртерроризма, а также некоторые аспекты текущих взаимоотношений России и Евросоюза", — сообщил МИД.