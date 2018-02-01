В Госдуме возмущены нападками на украинские СМИ, заявил депутат

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Ситуация с выездом из страны главного редактора украинского интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы является примером недальновидной политики киевских властей, заявил в четверг РИА Новости зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Умахан Умаханов.

Ранее редакция "Страна.ua" в открытом обращении к президенту Украины Петру Порошенко сообщила, что главред СМИ Гужва выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Как заявил позже юрист Андрей Портнов, австрийские власти выдали Гужве документ, подтверждающий его легальное пребывание в стране из-за обращения о политическом убежище.

"Мы возмущены нападками на СМИ. Существующий режим… вынуждает людей выехать из страны. Такая политика (украинских властей — ред.) — недальновидная, и долго так не может продолжаться", — заявил депутат.

Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог, и он вышел на свободу.