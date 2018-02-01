В Херсонской области шесть человек пострадали при конфликте на предприятии

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате конфликта на одном из предприятий в городе Новая Каховка Херсонской области, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

По данным полиции, в среду вечером поступило сообщение, что на территорию одного из предприятий проникли около 20 неизвестных, там слышны звуки, похожие на выстрелы. На место происшествия выехали руководство отдела полиции и следственно-оперативная группа.

"Полицейские установили, что между группой неизвестных и охранников предприятия произошел конфликт, в результате которого в местную больницу были доставлены шесть человек. Состояние пострадавших удовлетворительное", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Сейчас участники конфликта находятся в полиции. Возбуждены уголовные дела по статьям "хулиганство" (санкция предусматривает наказание до семи лет лишения свободы) и "угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа" (до пяти лет лишения свободы).