США вдвое снизили цены на Patriot для Польши, сообщили СМИ

ВАРШАВА, 1 фев – РИА новости. Польша до конца марта подпишет договор о покупке у США систем противоракетной обороны Patriot, при этом сумма сделки будет более чем в два раза ниже, чем планировалось изначально, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники.

Накануне глава польского Минобороны Мариуш Блащак сообщил в Twitter, что Польша добилась существенного снижения цены на американские комплексы ПРО, но сумму не назвал. Изначально речь шла о 10,5 миллиарда долларов. Такая же сумма осенью фигурировала в сообщении управления военного сотрудничества Пентагона.

"Четыре с половиной миллиарда долларов будет стоить покупка у Америки ракетных систем Patriot", — сообщает радиостанция.

Польша и США подписали соглашение о поставке комплексов Patriot в июле прошлого года, во время визита президента Дональда Трампа в Варшаву. В документе говорится, что системы передадут Польше до 2022 года. На первом этапе это будут две батареи с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.