Чили вышла из переговоров об урегулировании ситуации в Венесуэле

МЕХИКО,1 фев – РИА Новости. Чили выходит из числа посредников в переговорах между властями и оппозицией Венесуэлы, которые проходят в Доминиканской республике.

"Правительство Чили приостановит на неопределенное время свое участие в качестве посредника в диалоге между венесуэльским правительством и оппозицией, к которому оно было приглашено, если в кратчайшее время сторонами не будут определены условия для реализации демократических президентских выборов, прозрачных и соответствующих международным стандартам", — говорится в сообщении МИД Чили.

Чилийское дипломатическое ведомство отмечает, что подписанный сторонами акт, касающийся соглашений между сторонами, никак не включает тему даты выборов и другие важные аспекты, касающиеся самих венесуэльцев.

В конце января из числа посредников переговорного процесса в Венесуэле вышла Мексика, причем также из-за решения правительства провести выборы в первые четыре месяца этого года.

С сентября 2017 года власти и оппозиция Венесуэлы ведут диалог о стабилизации ситуации в стране в Санто-Доминго. В среду после нескольких раундов министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что правительство и оппозиция сумели достичь предварительных договоренностей о стабилизации ситуации и подписали акт, в котором содержатся элементы предварительного соглашения. Представитель оппозиции на переговорах Хулио Борхес позже опроверг информацию о достижении договоренностей с властями.