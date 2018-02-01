На Курилах осудили капитана японского судна

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 фев — РИА Новости. Капитан японского судна "Никко-Мару" осуждён на Курилах за нарушение требований лицензии при промысле в российских водах, сообщает в четверг пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Ранее стало известно, что небольшая японская шхуна "Никко-Мару" (водоизмещением 19 тонн), занимавшаяся промыслом трески, была задержана российскими пограничниками и препровождена в порт Южно-Курильска (Кунашир). По данным японского министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, причиной расследования стало возможное расхождение между объемами выловленной рыбы и записями бортового журнала. За ситуацией следил МИД Японии.

"В среду решением Южно-Курильского районного суда капитан японского судна РШ "№53 Никко-Мару" признан виновным в нарушении условий лицензии при промысле во внутренних водах России", — говорится в сообщении.

Согласно решению суда, капитан должен выплатить штраф в 846,7 тысячи рублей.

Судно задержали сахалинские пограничники 18 января за попытку сокрытия от учета и вывоза в иностранный порт выловленных водных биологических ресурсов, на борту нашли более 21 тонны, говорится в сообщении. Кроме того, за нарушения порядка прохождения морских контрольных пунктов и правил ведения промысловой документации капитану назначили штрафы в 15 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно.

В среду капитан полностью оплатил штрафы, с судна сняли арест и оно ушло в Японию.