Премьер Дании отрицает влияние его связей с бизнесом на политику

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Премьер Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что его связи с крупным бизнесменом и получение подарка от него не оказали влияния на политику, пишет газета Local.

"Возможно, я встречал многих, кто занимается рыболовным бизнесом … Но эти отношения ни в коем случае не повлияли на мою политику или политику правительства", — заявил премьер в ходе парламентского собрания в среду.

Как ранее сообщала газета Copenhagen Post, бывший госслужащий обратился в полицию, сообщив, что в 2014 году Расмуссен, в тот момент занимавший должность депутата парламента, получил приглашение от рыбопромыслового магната Йона-Анкера Хаметнера Ларсена посетить его дачу, и, по данным датских СМИ, принял его уже будучи премьером. Общая стоимость его пребывания у бизнесмена составила около 10 тысяч крон (1,35 тысячи евро), при этом все расходы оплачивал Ларсен. В соответствии с законодательством страны, это может рассматриваться как получение взятки должностным лицом.