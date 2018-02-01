МЕХИКО, 1 фев – РИА Новости. Кубинское правительство вручило ноту протеста поверенному в делах США Лоуренсу Гамбинеру в связи с инициативой по продвижению на острове свободного интернета.

В конце января госдеп сообщил, что США создают группу для продвижения "свободного и нерегулируемого потока информации" на Кубу, первая встреча пройдет 7 февраля в Вашингтоне. Эта рабочая группа намерена изучить "технологические вызовы и возможности для расширения доступа к интернету и свободным СМИ на Кубе".

Как отмечает кубинский МИД в своем коммюнике, данная инициатива означает намерение властей США грубо нарушить кубинский суверенитет в части, касающейся регулирования потоков информации. "Мы отвергаем эту попытку манипулировать интернетом, чтобы реализовывать незаконные программы в области политики и подрывной деятельности", — отмечает ведомство.

В своей ноте кубинский МИД вновь требует от правительства США прекратить подрывные действия и вмешательство в дела Кубы, имеющие целью дестабилизацию и нарушение конституционного порядка, а также уважать кубинский суверенитет и международное право.

"Куба продолжит регулировать информационные потоки, так как это ее суверенное право, и такая практика присутствует во всех странах, включая США", — подчеркнул кубинский МИД.