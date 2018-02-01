NI рассказал о "секретном оружии" КНДР

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Подземные военные объекты КНДР могут стать "секретным оружием" Пхеньяна в случае войны на Корейском полуострове, пишет National Interest.
С тех пор были обнаружены еще четыре пути, которые позволяют северокорейской армии преодолевать под землей южнокорейские оборонительные сооружения со скоростью одна общевойсковая бригада в час.
Однако практически невозможно установить точное число таких тоннелей. По некоторым данным, основатель КНДР Ким Ир Сен приказал десяти передовым боевым дивизиям прорыть по два подземных тоннеля. Как утверждает бывший южнокорейский генерал Хан Сун Чу, существует как минимум 84 туннеля, некоторые из которых достигают центра Сеула. Однако в последний раз подземный тоннель был обнаружен в 1990 году. В связи с этим южнокорейские власти не верят Хан Сун Чу и заявляют, что тоннели не представляют больше угрозы для Южной Кореи.
По словам перебежчиков, с 2004 года КНДР также приступила к созданию вблизи ДМЗ бункеров для маскировки пехоты. Он отметил, что создано порядка 800 подобных подземных объектов. Помимо этого, в КНДР построены около восьми тысяч подземных укрытий для северокорейского руководства.
Кроме подземных тоннелей, авиабаз и бункеров, некоторые артиллерийские орудия развернуты прямо в тоннелях, прорытых в горах. Это позволяет артиллерии укрыться в безопасном месте для перезарядки.
Издание подчеркивает, что обнаружить все эти подземные военные объекты со спутников практически невозможно. В связи с этим самым эффективным источником информации выступают перебежчики. После обнаружения, как отмечают эксперты, существует три способа уничтожения северокорейской подземной военной инфраструктуры. Первый вариант подразумевает воздушную бомбардировку. Однако военные предупреждают, что очень сложно определить эффективность авиаударов по подземным целям.
В связи с этим самым эффективным способом, как считают эксперты, является проникновение в эти объекты, несмотря на то, что потери среди американской и южнокорейской армий могут быть значительными.