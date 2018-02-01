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В мире

NI рассказал о "секретном оружии" КНДР

02:3101.02.2018
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© AFP 2018 / Yeon-Je JungГраница Южной и Северной Кореи. Архивное фотоГраница Южной и Северной Кореи. Архивное фото
© AFP 2018 / Yeon-Je Jung

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Подземные военные объекты КНДР могут стать "секретным оружием" Пхеньяна в случае войны на Корейском полуострове, пишет National Interest.

Южнокорейские и американские морские пехотинцы во время совместных военных зимних учений. Архивное фото
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Издание отмечает, что в Северной Корее имеется широкая военная инфраструктура подземного базирования, которая может дать преимущество КНДР при военном конфликте. В 1974 году, пишет NI, был обнаружен подземный тоннель, пролегающий под демилитаризованной зоной (ДМЗ). По мнению военных экспертов, за час до двух тысяч северокорейских солдат способны пересечь ДМЗ под землей. Тоннель с еще большей пропускной способностью был открыт также в 1978 году.

С тех пор были обнаружены еще четыре пути, которые позволяют северокорейской армии преодолевать под землей южнокорейские оборонительные сооружения со скоростью одна общевойсковая бригада в час.

Однако практически невозможно установить точное число таких тоннелей. По некоторым данным, основатель КНДР Ким Ир Сен приказал десяти передовым боевым дивизиям прорыть по два подземных тоннеля. Как утверждает бывший южнокорейский генерал Хан Сун Чу, существует как минимум 84 туннеля, некоторые из которых достигают центра Сеула. Однако в последний раз подземный тоннель был обнаружен в 1990 году. В связи с этим южнокорейские власти не верят Хан Сун Чу и заявляют, что тоннели не представляют больше угрозы для Южной Кореи.

Плакат в северокорейском детском доме
© РИА Новости / Андрей Ольферт
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Однако подземная военная инфраструктура, созданная северокорейскими военными, не ограничивается тоннелями. NI сообщает также о трех авиабазах подземного базирования, созданных в КНДР. Как отмечает издание, создание этих объектов обусловлено тем, что наземные авиабазы, вероятно, будут быстро уничтожены в ходе военного конфликта.

По словам перебежчиков, с 2004 года КНДР также приступила к созданию вблизи ДМЗ бункеров для маскировки пехоты. Он отметил, что создано порядка 800 подобных подземных объектов. Помимо этого, в КНДР построены около восьми тысяч подземных укрытий для северокорейского руководства.

Кроме подземных тоннелей, авиабаз и бункеров, некоторые артиллерийские орудия развернуты прямо в тоннелях, прорытых в горах. Это позволяет артиллерии укрыться в безопасном месте для перезарядки.

Издание подчеркивает, что обнаружить все эти подземные военные объекты со спутников практически невозможно. В связи с этим самым эффективным источником информации выступают перебежчики. После обнаружения, как отмечают эксперты, существует три способа уничтожения северокорейской подземной военной инфраструктуры. Первый вариант подразумевает воздушную бомбардировку. Однако военные предупреждают, что очень сложно определить эффективность авиаударов по подземным целям.

Северокорейские военнослужащие маршируют на площади Ким Ир Сена во время празднования Дня образования КНДР в Пхеньяне
© AP Photo / Korea News Service
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Вторая опция, как пишет NI, предполагает развертывание войск на входе у подземных объектов и введения огня на поражение. Однако у этого варианта также имеется слабая сторона, так как тоннели и другие объекты могут иметь по несколько входов и выходов.

В связи с этим самым эффективным способом, как считают эксперты, является проникновение в эти объекты, несмотря на то, что потери среди американской и южнокорейской армий могут быть значительными.

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3 пользователя оставили 4 комментария
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cbgoldman
Ребята, самое смешное в этой новости то, что в НИ работают аналитики и отставники скажем так имеющие отношение к Пентагону. Что они не знают, что такое "георадар" и как боятся дикие русские с не менее дикими сирийцами в гораздо более сложных условиях - поверить сложно. Это что - дебилизм или массовая непрофессиональность? Тоннель - не коробка спичек, не спрячешь в кармане, а блокировать его траншеей, в которую смотрит дешевый пулемет - как два пальца, а протяженность границы там такая, что ее обследовать за неделю...
02:43
01.02.2018
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