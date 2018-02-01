Посольство США в Минске будет выдавать все виды неиммиграционных виз

МИНСК, 1 фев — РИА Новости. Посольство США в Минске с 1 февраля после почти 10-летнего перерыва возобновляет оказание всего спектра визовых услуг для граждан и резидентов Белоруссии.

История вопроса

Как сообщила дипмиссия, с 1 февраля 2018 года граждане и резиденты Белоруссии независимо от возраста могут обратиться в Минске за неиммиграционной визой США любой категории. При этом остается неизменной процедура назначения собеседования.

С 2008 года в Белоруссии нет посла США. Стороны взаимно сократили штаты посольств после того, как США ввели в отношении Белоруссии экономические санкции. В результате посольство значительно сократило перечень визовых услуг. В частности, для получения деловой и туристической визы белорусам приходилось ехать в соседние страны и обращаться в посольства США там.

В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшились благодаря участию Минска в урегулировании конфликта на Украине.

В августе 2017 года посольство США в Москве и консульство в Санкт-Петербурге отменили прием заявлений на получение виз от граждан Белоруссии. Это, по заявлению американских дипломатов, ускорило решение о расширении визовых услуг в Белоруссии.

Пошаговая либерализация

Посольство США в Белоруссии с ноября 2017 года постепенно возобновляло оказание визовых услуг белорусам.

Официальный Минск доволен

Сначала заявители любого возраста, чья американская виза любой категории истекла менее года назад, получили возможность обратиться за новой визой в Минске. Кроме того, стало известно о снижении возрастного порога для заявителей на получение неиммиграционных виз с 70 до 50 лет. Затем посольство начало принимать заявления от резидентов Белоруссии на визы ряда категорий, за исключением категорий B1/B2 (туризм/бизнес), для которых сохранялось возрастное ограничение — 50 лет и старше.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик в ответ на решение посольства США заявил, что рассматривает его "как неотъемлемую часть общего процесса поступательного улучшения белорусско-американских отношений". По словам пресс-секретаря, "выдача виз входит в число основных консульских функций дипломатических представительств, и мы рады, что данный элемент отношений Белоруссии и США нормализован".

Мирончик убежден, что шаг американской стороны о возобновлении всего спектра визовых услуг будет способствовать укреплению деловых, туристических и гуманитарных контактов между двумя странами.