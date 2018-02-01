Посольство США в Минске будет выдавать все виды неиммиграционных виз

МИНСК, 1 фев — РИА Новости. Посольство США в Минске с 1 февраля после почти 10-летнего перерыва возобновляет оказание всего спектра визовых услуг для граждан и резидентов Белоруссии.
История вопроса
С 2008 года в Белоруссии нет посла США. Стороны взаимно сократили штаты посольств после того, как США ввели в отношении Белоруссии экономические санкции. В результате посольство значительно сократило перечень визовых услуг. В частности, для получения деловой и туристической визы белорусам приходилось ехать в соседние страны и обращаться в посольства США там.
В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшились благодаря участию Минска в урегулировании конфликта на Украине.
В августе 2017 года посольство США в Москве и консульство в Санкт-Петербурге отменили прием заявлений на получение виз от граждан Белоруссии. Это, по заявлению американских дипломатов, ускорило решение о расширении визовых услуг в Белоруссии.
Пошаговая либерализация
Посольство США в Белоруссии с ноября 2017 года постепенно возобновляло оказание визовых услуг белорусам.
Официальный Минск доволен
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик в ответ на решение посольства США заявил, что рассматривает его "как неотъемлемую часть общего процесса поступательного улучшения белорусско-американских отношений". По словам пресс-секретаря, "выдача виз входит в число основных консульских функций дипломатических представительств, и мы рады, что данный элемент отношений Белоруссии и США нормализован".
Мирончик убежден, что шаг американской стороны о возобновлении всего спектра визовых услуг будет способствовать укреплению деловых, туристических и гуманитарных контактов между двумя странами.