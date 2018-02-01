Раскрыть Америку. Как секреты Пентагона попадают в интернет

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Вадим Саранов. Секретные военные базы, новейшие образцы вооружений, маршруты передвижения войск — тайны американской армии все чаще становятся достоянием широкой общественности. Для доступа к ним совсем необязательно располагать агентурной сетью или квалификацией хакера. Сегодня любая неленивая домохозяйка способна найти в интернете то, что Пентагон тщательно скрывает от иностранных разведок. О том, какие американские военные секреты можно без труда обнаружить в Сети, — в материале РИА Новости.

Запрещенные карты

Секретные данные Пентагона опять утекли в Сеть. На этот раз обошлось без WikiLeaks и всемогущих русских хакеров. Как сообщила на днях The Washington Post, информация о секретных объектах США появилась на интерактивной карте Global Heat Maps, отображающей активность пользователей фитнес-трекеров. Общественный интерес вызвала фитнес-активность в зонах боевых действий на Ближнем Востоке, Африке и Афганистане. Маршруты пробежек совпали с координатами американских военных баз. Пентагон пообещал налогоплательщикам разобраться в ситуации. Впрочем, это далеко не единственный случай, когда публичные интернет-сервисы подсовывают американским генералам свинью.

Первый громкий скандал случился в 2008 году, когда Google Maps выложил на всеобщее обозрение детальные панорамы военной базы Fort Sam Houston в Техасе. Пентагон объявил, что эти сведения представляют потенциальную угрозу безопасности, и запретил Google проводить съемку панорам в гарнизонах.

Еще больше Пентагон тревожат общедоступные спутниковые карты. Как признают в Google, по требованию военных приходится регулярно замазывать на картах изображения тех или иных объектов. Но скрыть тайное удается не всегда. Одна из самых интересных сетевых находок — секретная американская авиабаза Юкка-Лейк в штате Невада. Объект был рассекречен в 2011 году благодаря все тем же Google Maps. По версии экспертов, базу построили для испытаний новейшего беспилотника RQ-170 Sentinel. Последняя серьезная спутниковая утечка произошла в январе 2018-го. Блогеры обнаружили на территории одного из подразделений компании Lockheed Martin футуристического вида летательный аппарат — вероятно, прототип перспективного гиперзвукового самолета SR- 72.

© Google Maps, Bing Maps Спутниковые снимки авиабазы НАТО Volkel в Нидерландах. Сервис Google Maps (слева) оставил изображение без изменений, Bing Maps (справа) его заретушировал © Google Maps, Bing Maps Спутниковые снимки авиабазы НАТО Volkel в Нидерландах. Сервис Google Maps (слева) оставил изображение без изменений, Bing Maps (справа) его заретушировал

Геотеги против "Апачей"

Цензура общедоступных спутниковых карт в США не обходится без курьезов. Помимо Google Maps, в открытом доступе карты также публикует Bing Maps, сервис от Microsoft. Из-за несогласованности между администрацией сервисов и Пентагоном некоторые объекты, удаленные в Google, можно обнаружить в Bing и наоборот. Провал контрразведки сегодня, в частности, виден на карте американской авиабазы Volkel в Нидерландах. В Bing ее заретушировали, а в Google представили во всей красе и хорошем разрешении. Любой не лишенный внимательности человек может сличить карты, выявить замазанные локации и изучить их в других сервисах. Пятнами ретуши Пентагон как бы подсказывает пользователям: "тут находится самое секретное", тем самым лишь подогревая интерес и побуждая к дальнейшим поискам. Впрочем, общедоступность некоторых данных уже приводит не только к виртуальным, но и реальным потерям.

В 2007 году в Ираке американская авиация за один день потеряла 4 вертолета AH-64 Apache — машины сгорели на земле во время минометного обстрела. Виновными признали американских бойцов, которые за день до обстрела выложили селфи на фоне машин в Facebook. Боевики, как сообщили в Пентагоне, нашли в метаданных фото геотеги с GPS-координатами съемки и нанесли точный удар. После этой истории Пентагон развернул целую кампанию по наведению дисциплины в рядах военных пользователей соцсетей. Командование сухопутных войск США выпустило памятку с шестью основными правилами поведения в социальных сетях для солдат, находящихся в зоне боевых действий, и членов их семей ("6 Social Media Considerations for Deployed Soldiers and Their Families"). Похожие мануалы были изданы для ВМС, ВВС и Корпуса морской пехоты.

Американских солдат призывают отключать GPS на смартфонах Американских солдат призывают отключать GPS на смартфонах

Внушительная часть документа посвящена сервисам с геотегированием, которые, по мнению авторов методички, "могут привести врага". Командование настойчиво рекомендует солдатам выключать GPS-навигацию на смартфонах. Бойцов призывают быть предельно разборчивыми и в онлайн-связях. Известны случаи, когда к воюющим в Афганистане солдатам под видом симпатичных девушек в друзья на Facebook "клеились" талибы. "Добавляете в друзья только тех, кого знаете в реальной жизни", — гласят армейские инструкции.

Армейская чернуха

По мнению некоторых американских правозащитников, армейское командование заинтересовано в снижении активности военнослужащих в соцсетях не только из соображений безопасности. Американские солдаты порой размещают на своих страницах материалы, очерняющие моральный облик защитников демократии и подрывающие имидж Пентагона. В феврале 2017 года американские морпехи на странице Marines United в Facebook опубликовали откровенные фото женщин-военнослужащих. Это взбудоражило феминисток, усмотревших в публикации признаки вопиющего сексизма. Командование Корпуса морской пехоты пообещало расследовать инцидент.

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Зачастую преследование военнослужащих за посты в соцсетях носит и откровенно идеологический характер. В сентябре 2017-го обструкции со стороны командования подвергся выпускник известной академии Вест Пойнт лейтенант Спенсер Рапоне. Офицер, как сообщали ведомственные военные СМИ, "разместил в соцсетях изображения с вопиющей коммунистической пропагандой". На фото Рапоне держал в руках фуражку с надписью "communism will win" ("коммунизм победит"), а также позировал в выглядывающей из-под расстегнутого парадного кителя футболке с изображением Че Гевары.

In case there was any lingering doubt, hasta la victoria siempre pic.twitter.com/0XrW38wcCk — ❄️Winter Soldier🌹 (@punkproletarian) 25 сентября 2017 г.

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Кроме того, пользователи обратили внимание, что Рапоне, известный в Сети под оригинальным ником @punkproletarian, регулярно нецензурно выражался в адрес Дональда Трампа, министра обороны Джима Мэттиса и сенатора Джона Маккейна. Командование 10-й горной дивизии, куда после академии попал молодой адепт марксистко-ленинской теории, провело служебное расследование. Однако военные отрицали политическую подоплеку дела — официально Рапоне обвинили в нарушении правил ношения военной формы. Кстати, крамольные публикации в соцсетях до сих пор не удалены.